Comissão decide se fará amistoso A comissão técnica da seleção brasileira decidirá esta tarde se haverá ou não um amistoso em 9 de agosto, seis dias antes da partida contra o Paraguai, pelas eliminatórias da Copa do Mundo. Ao desembarcar no início desta manhã, no Aeroporto Internacional Tom Jobim, vindo da Colômbia, o coordenador-técnico Antônio Lopes disse que a seleção de Honduras pode ser a convidada para o amistoso. Foi a própria Honduras que eliminou o Brasil da Copa América. Além de Lopes, chegaram ao Rio, no mesmo vôo, os jogadores Juninho Paulista e Juan. Os três ainda estavam muito abatidos e desapontados com o fracasso da seleção na competição. "Nessas horas é que precisamos ser mais fortes e não perder a tranqüilidade", declarou Juninho. Lopes contestou questionamentos sobre o trabalho do técnico Luiz Felipe Scolari. "Ele ainda não teve tempo suficiente para mostrar seu trabalho."