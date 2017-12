Comissão técnica cancela o treino da manhã desta sexta A comissão técnica da seleção brasileira resolveu cancelar o treino da manhã desta sexta-feira, que estava previsto para o Zagallo Arena, em Königstein. Os jogadores farão apenas exercícios de manutenção e fortalecimento muscular no prédio anexo ao Hotel Kempinski, em Falkenstein, em que estão concentrados. Os atletas serão divididos em dois grupos. O primeiro trabalhará a partir das 10h15. O segundo, às 11 horas. Ambas as sessões serão supervisionadas pelos preparadores físicos Moraci Sant´Anna e Paulo Paixão, além do fisioterapeuta Luiz Alberto Rosan. O atacante Ronaldo, que não participou do único treino realizado nesta quinta, no Kickers Stadion, em Offenbach, devido a uma gripe, voltará às atividades com o restante do grupo. À tarde, os jogadores voltam à Zagallo Arena, para participar provavelmente de um treino técnico-tático.