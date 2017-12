Comissão técnica confirma treino aberto em Offenbach A comissão técnica da seleção brasileira confirmou a realização do treino aberto ao público em Offenbach para a tarde desta quinta-feira. A cidade fica a 22 quilômetros de Königstein, quartel-general da equipe até a estréia na Copa do Mundo, na próxima terça-feira, contra a Croácia. A realização do treino, que é imposição da Fifa e para o qual está prevista a presença de 25 mil pessoas, com distribuição gratuita de ingressos, foi posta em dúvida na segunda-feira, depois que o preparador físico Moraci Sant´Anna vistoriou o local e verificou o péssimo estado do gramado. Os organizadores do treino atenderam ao pedido da comissão técnica e fizeram a troca do gramado. Nesta quarta-feira, o treino foi confirmado depois de nova vistoria, da qual participaram o supervisor da seleção, Américo Faria, o coordenador-técnico, Zagallo, e o assistente-técnico Jairo Leal. Segundo informações da CBF, no entanto, o estado do gramado não é tão bom quanto na Zagallo Arena, o campo do SportPark em que a seleção treinou nos últimos dois dias, em Königstein. O treino aberto ao público será a única movimentação durante o dia, já que os jogadores, depois de dois dias de treinos em dois períodos, terão folga pela manhã. Na sexta-feira, de volta ao SportPark, haverá novamente treinos pela manhã e à tarde. Encontro presidencial O outro compromisso da seleção na quinta-feira, além de encarar um gramado apenas razoável e o público em Offenbach, será uma videoconferência com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva. O horário ainda vai ser confirmado pela Presidência da República, mas a tendência é que seja após o treino, já durante a noite alemã - fim de tarde em Brasília.