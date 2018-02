Comissão técnica da seleção dará conselhos para Adriano A comissão técnica da seleção brasileira está preocupada com as últimas notícias envolvendo o atacante Adriano, da Inter de Milão, e vai entrar em contato com ele para saber o que realmente está acontecendo, disse o auxiliar técnico Jorginho. O jogador teria sido flagrado pela imprensa italiana, no último domingo, em festas e boates de Milão. "Precisamos conversar com o Adriano. Qualquer jogador que quer ter uma vida longa precisa ter muito cuidado com que faz extra-campo", afirmou Jorginho. "Quanto mais reservado num momento em que todo mundo está focando nele, melhor. É bom dar uma segurada. Estão tentando encontrar qualquer brecha", completou o auxiliar da seleção. Adriano não foi chamado para os próximos amistosos da seleção brasileira contra Chile e Gana, nos dias 24 e 27 de março. O técnico Dunga argumentou que deixou o atacante de fora dos jogos porque o mesmo estava contundido. Jorginho ainda reiterou que as portas da seleção não estão fechadas para o atacante. "O Adriano é um grande jogador. Já falei para ele da qualidade e do potencial que ele tem", declarou.