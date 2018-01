Comissão técnica de Tite verá partidas na Inglaterra, França e Turquia neste mês

Às vésperas da Copa do Mundo da Rússia, a comissão técnica de Tite trabalha para definir as últimas dúvidas da lista de convocados para a competição. Por isso, o auxiliar Cleber Xavier e o coordenador do Centro de Pesquisa e Análise (CPA) da CBF, Fernando Lázaro, embarcarão para a Europa para acompanhar três partidas ainda este mês.

A primeira será na Inglaterra, onde a dupla assistirá ao duelo entre Liverpool e Manchester City, no Anfield Road, domingo, pelo Campeonato Inglês. Neste duelo, poderão estar em campo o atacante Roberto Firmino, do Liverpool, o goleiro Ederson, o lateral Danilo e o volante Fernandinho, do Manchester City. Gabriel Jesus, lesionado, está fora. Entre eles, apenas Danilo parece lutar por espaço, enquanto os outros devem se garantir no elenco da Copa.

Na terça-feira, Cleber e Fernando vão ver a partida entre Monaco e Nice, pela Copa da França. O Nice conta em seu elenco com os zagueiros Marlon, ex-Fluminense, e Dante, mas a dupla deve mesmo observar nomes do Monaco. O time conta com o zagueiro Jemerson e o lateral-direito Fabinho, que ainda sonham com vagas na Copa. O lateral-esquerdo Jorge e o meia Boschilia também estão no elenco, mas sem chances de serem convocados.

A jornada de Cleber e Fernando chegará ao fim no dia 20, quando acompanharão in loco a partida entre Fenerbahçe e Göztepe, em Istambul, pelo Campeonato Turco. O Goztepe conta em seu elenco com o zagueiro Kadu, ex-Ponte Preta, enquanto o Fenerbahçe tem o volante Souza e o atacante Fernandão. Mas as atenções devem estar todas voltadas para o meia Giuliano, convocado em diversas oportunidades por Tite e que ainda luta por um lugar na Copa.

"Essa agenda de observações foi a fórmula que encontramos para estarmos mais próximos dos atletas, ampliarmos nosso raio de análise e facilitar a tomada de decisões da equipe no momento de uma convocação. É de extrema importância para nosso trabalho, ainda mais em 2018 com a Copa como desafio, além de dois amistosos importantíssimos em março", explicou o coordenador de seleções Edu Gaspar.

Com estas partidas, a comissão técnica de Tite chegará a 213 jogos acompanhados in loco, sendo 93 no exterior. Enquanto Cleber e Fernando vão à Europa, o técnico brasileiro, Edu Gaspar e o analista de desempenho Thomaz Araújo trabalham no planejamento dos amistosos de março e dos próximos passos da preparação para a Copa.