Comissão técnica do Botafogo discute escalação de Dodô O preparador físico do Botafogo, Omar Feitosa, afirmou que nesta terça-feira a comissão técnica se reunirá para decidir ser o artilheiro Dodô terá condições de estrear na quarta com a equipe no Estadual do Rio, contra o Madureira, no Maracanã. Mas, se o atacante ainda é dúvida, o profissional ressaltou que o restante do elenco está pronto. ?O Dodô completa nesta terça uma semana de treinos. Vamos esperar até lá para ter uma decisão sobre sua participação. Vou conversar com o Cuca (técnico) e decidiremos?, afirmou o preparador físico. ?Estamos trabalhando muito a parte muscular do Dodô e o fato de ele não acusar dores musculares agudas é um bom sinal.? Sobre os demais jogadores, Feitosa não escondeu o ânimo pelo desempenho do elenco durante a pré-temporada. Ressaltou que o técnico do Botafogo poderá esperar um bom desempenho de todos já na primeira rodada do Carioca, início da caminhada rumo ao bicampeonato. ?O time está pronto e num nível para competir bem. Tenho a certeza de que vai corresponder às expectativas do treinador, tanto nas exigências físicas quanto técnicas?, afirmou Feitosa.