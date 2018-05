Comissão técnica do Brasil já está na África do Sul para sorteio

A comissão técnica da seleção brasileira, comandada pelo técnico Dunga, já se encontra na África do Sul para o sorteio dos grupos da Copa do Mundo de 2010, que acontece nesta sexta-feira, na Cidade do Cabo - acompanhe o evento a partir das 15 horas pelo estadao.com.br.

Dunga acompanhará o sorteio que definirá os três rivais do Brasil na primeira fase. A seleção brasileira será uma das oito cabeças de chave. Pelas regras, o Brasil não poderá cruzar com nenhum sul-americano na primeira fase. Assim, a seleção terá de enfrentar um europeu, um africano mais um representante - da Ásia, América do Norte ou Oceania.

De acordo com a Confederação Brasileira de Futebol (CBF), Dunga chegou nesta quinta-feira na África do Sul para um jantar de gala promovido pela Fifa. Ele foi acompanhado pelo auxiliar técnico Jorginho, e pelo supervisor Américo Faria. Ricardo Teixeira, presidente da CBF, já se encontrava na África desde o começo da semana.

O Brasil é o país com o maior número de títulos na história - 5 no total. A seleção é apontada como uma das favoritas ao lado da Espanha para conquistar o troféu. Ao todo, serão 32 seleções. O sorteio dividirá os competidores em oito grupos de quatro cada.