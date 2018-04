Comissão técnica e diretoria cobram reação do elenco da Ponte Preta no Brasileiro

A derrota de virada para o Atlético Mineiro por 2 a 1, em pleno estádio Moisés Lucarelli, em Campinas (SP), no último domingo, pelo Campeonato Brasileiro, instalou a crise na Ponte Preta. Insatisfeitas com o comportamento do time, comissão técnica e diretoria tiveram uma conversa franca com o elenco alvinegro no início desta semana.

Na última segunda-feira a conversa foi com o técnico Gilson Kleina, mas nesta terça o encontro teve a presença do treinador e do gerente de futebol Gustavo Bueno. A exigência é por mais dedicação, mais empenho e superação. Esta parece ser a última tentativa de mudança de postura antes de uma possível troca de comando.

Um dos jogadores mais experientes do atual elenco, o volante Wendel revelou que essa foi a cobrança mais forte que sofreu desde chegou à Ponte Preta no ano passado. "Essa foi a reunião mais pesada que eu participei, tanto na parte técnica, com o Gilson, quanto na administrativa, com o Gustavo. Eles externaram toda a insatisfação da torcida, da diretoria em geral e da presidência. Foi uma reunião proveitosa e firme. Sabemos que todos estão chateados", afirmou.

A Ponte Preta caiu duas posições na tabela de classificação e agora figura em 13.º lugar com 27 pontos, dois a mais que a Chapecoense, o primeiro time da zona de rebaixamento.

Por conta das Eliminatórias da Copa do Mundo de 2018, o Brasileirão vai sofrer uma pausa e a Ponte Preta volta a campo apenas no próximo dia 9, um sábado, quando faz um confronto direto contra o rebaixamento diante do São Paulo, no estádio do Morumbi, na capital paulista, pela 23.ª rodada.