Comissão técnica indica convocação de Neymar para amistosos

O coordenador técnico da seleção brasileira, Gilmar Rinaldi, sinalizou nesta quarta-feira que Neymar será convocado para os dois amistosos do Brasil em setembro, contra Costa Rica e Estados Unidos, apesar de o atacante estar suspenso para os dois primeiros jogos nas eliminatórias.

“Claro que o Neymar é um jogador importante para o Brasil e toda a vez que um jogador da qualidade dele puder ser convocado, tem que ser convocado“, disse Rinaldi a jornalistas em evento no Rio de Janeiro para marcar a data de um ano para os Jogos Olímpicos de 2016.

Neymar foi suspenso por quatro jogos após ser expulso na derrota para a Colômbia, na Copa América, em junho. Ele cumpriu duas partidas, incluindo a que terminou com a eliminação diante do Paraguai, nas quartas de final. O atacante brasileiro ainda precisa cumprir dois jogos de punição, mas a CBF não concorda que seja nas eliminatórias. O departamento jurídico da entidade entende que a pena vale para competições organizadas pela Confederação Sul-Americana de Futebol. As eliminatórias são organizadas pela Fifa.

“Sempre vamos querer um jogador desse nível. Viabilizar isso cabe ao departamento jurídico. Sou um otimista sempre, um otimista incorrigível“, disse o técnico Dunga. A CBF já começou o planejamento para a caminhada nas eliminatórias e a programação prevê a disputa dos jogos em casa em diversas sedes. “Não recebemos nenhuma notificação que serão duas sedes. Estamos estudando na CBF várias possibilidades e várias sedes“, declarou Rinaldi.

RIO 2016

Dunga e Gilmar já foram escalados para comandar o Brasil em 2016 na luta pelo inédito ouro olímpico no futebol. Um eventual fracasso poderia colocar mais pressão sobre o trabalho da dupla campeã mundial como jogadores em 1994, nos Estados Unidos.

“O nosso desempenho na Copa América realmente não foi bom, mas depois de 11 jogos invictos tivemos uma derrota e um empate. Sobre a Olimpíada, sou um otimista por natureza, por isso estou confiante”, declarou o coordenador. A comissão técnica da seleção conta com Neymar para a disputa dos Jogos como um dos três atletas com mais de 23 anos.

"Que bom que os atletas estão querendo na seleção brasileira e um jogador do nível do Neymar querendo jogar é um sinal de que estamos no caminho certo“, concluiu Dunga.