Comitê da Copa libera trocas de ingressos O Comitê Organizador do Mundial informou, nesta quinta-feira, que os torcedores que tiverem ingressos para a Copa poderão revendê-los ou repassá-los para outras pessoas. A comercialização poderá ser feita a partir do dia 27, mas apenas através do site oficial da Copa: http://www.fifaworldcup.com A transferência, no entanto, só poderá ser feita para membros da mesma família ou em casos de doença ou morte. ?Esperamos que a transferência seja uma exceção. Acredito que 99% dos torcedores que compraram vão aos jogos?, disse Horst Schmidt, vice-presidente do comitê.