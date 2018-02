Comitê de ética da Fifa ajudará na escolha da sede da Copa-2018 O recém-formado comitê de ética da Fifa deve ter uma "função importante" no processo de escolha da sede da Copa do Mundo de 2018, disse a entidade que dirige o futebol mundial na terça-feira. O presidente do comitê, o ex-atleta olímpico Sebastian Coe, foi convidado a definir os "princípios relevantes" que devem nortear as candidaturas, segundo nota divulgada no site da Fifa (www.fifa.org). Coe, que também preside o comitê organizador da Olimpíada de Londres-2012, disse em outubro que o comitê de ética deveria ter participação na supervisão de todo o processo. A competição para sediar a Copa de 2018 deve ser especialmente acirrada depois da decisão da Fifa, anunciada em 29 de outubro, de acabar com o rodízio entre os continentes. Dez países, inclusive Inglaterra, Estados Unidos e Rússia, além da candidatura conjunta de Holanda e Bélgica, já manifestaram interesse em realizar o evento. O comitê de ética foi criado em 2006 e já enfrentou críticas por sua aparente falta de ação e pelo sigilo de suas reuniões. Na terça-feira, a comissão disse ter tomado uma decisão -- ainda não anunciada --sobre supostas irregularidades da arbitragem no Quênia.