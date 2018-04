Comitê Gestor do Santos recusa proposta do Barcelona pelo atacante Neymar

SANTOS - Confirmando o que já tinha sido adiantado pelo presidente em exercício do Santos, Odílio Rodrigues, na semana passada, quando chegou a proposta, o Comitê Gestor do clube rejeitou nesta quarta-feira a oferta do Barcelona para contratar Neymar. A direção santista considerou baixo o valor oferecido pelos espanhóis, que seria de 17,5 milhões de euros (cerca de R$ 46,11 milhões).

A reunião semanal do Comitê Gestor aconteceu nesta quarta-feira em São Paulo, na casa do presidente do Santos, Luis Alvaro de Oliveira Ribeiro, que está de licença médica. Além dele, participaram do encontro Odílio Rodrigues e os outros sete membros do órgão. E a decisão foi recusar a "única" proposta oficial que chegou por Neymar.

Com multa rescisória de 65 milhões de euros (em torno de R$ 171,2 milhões), Neymar tem contrato com o clube até o final da Copa de 2014. O Barcelona está disposto a investir na contratação imediata do jovem astro, mesmo sabendo que poderia ficar com ele sem pagar nada ao Santos daqui a um ano. Tanto que mandou um de seus diretores ao Brasil na semana passada para negociar.

Quando recebeu a proposta do Barcelona na semana passada, Odílio Rodrigues já tinha dito que "as negociações precisam continuar, porque os valores apresentados no primeiro momento não agradaram". Nesta quarta-feira, o Comitê Gestor do clube ratificou a decisão de rejeitar a oferta inicial. Mesmo assim, a direção santista parece disposta a negociar Neymar agora, para poder lucrar alguma coisa antes que acabe o contrato dele no ano que vem.

A expectativa santista agora é que o Barcelona aumente a proposta por Neymar e que outros clubes, como o Real Madrid, também tentem contratá-lo, o que poderia provocar um valor maior. Enquanto isso, o jovem atacante de 21 anos parece preferir jogar no Barça, mas não vê problemas de continuar no Santos até o final do seu vínculo, depois da Copa do Mundo.