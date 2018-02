Comitê organizador da Copa América de 2019 é lançado com Cafu e Branco

A Conmebol oficializou nesta sexta-feira, em reunião realizada em Punta del Este, no Uruguai, o início dos trabalhos do Comitê Organizador Local (COL) da Copa América de 2019, que acontecerá no Brasil. Além de três dirigentes da CBF, o órgão contará com a participação de dois ex-jogadores: os ex-laterais da seleção brasileira Branco e Cafu.

+ Conmebol confirma Libertadores com final única e maior premiação em 2019

Além dos ex-atletas, o COL será gerido por um conselho de administração, formado pelo presidente em exercício da CBF, Antônio Carlos Nunes de Lima, o Coronel Nunes; o vice-presidente da entidade, Fernando Sarney, que presidirá o conselho; e o diretor executivo de gestão da CBF, Rogério Caboclo, que será o CEO.

Newsletter Esportes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

"Entramos agora num período de trabalho acelerado para realizar a melhor Copa América da história, que fechará um ciclo de eventos esportivos no País. Aproveitando a experiência do Cafu, do Branco e dos profissionais do COL, certamente estaremos preparados para receber as nações latino-americanas e demais países convidados", declarou Sarney.

Branco e Cafu têm longa história com a camisa da seleção brasileira e participaram da campanha do tetracampeonato mundial em 1994, nos Estados Unidos. Eles também possuem títulos de Copa América pelo País. Branco foi campeão em 1989, na última vez que o torneio foi realizado no Brasil, enquanto Cafu ganhou em 1997 e 1999.

Agora, eles participarão da organização da competição continental, mais um grande evento esportivo no País, que recebeu a Copa do Mundo de 2014 e a Olimpíada de 2016. "É um orgulho darmos início aos preparativos para realizar uma Copa América inesquecível, em um País que traz a experiência recente de organizar grandes eventos esportivos. A Conmebol vive um novo momento e temos certeza que será uma competição histórica, que volta ao Brasil após 30 anos", comentou o presidente da Conmebol, Alejandro Domínguez.

Além de oficializar o início de trabalho do COL, a reunião serviu para discussão de diversos aspectos do torneio, que será realizado no Brasil pela quinta vez, seguindo os exemplos de 1919, 1922, 1949 e 1989.

"Apresentamos o projeto e aprovamos os aspectos gerais da competição, que será realizada de 14 de junho a 7 de julho. Nas próximas semanas, haverá novas definições, como as cidades sedes e as seleções participantes. O Brasil conta com estruturas esportivas qualificadas, que estão passando por vistorias para que a Conmebol e o COL possam tomar essas decisões, que serão informadas tão logo seja possível", disse Rogério Caboclo.