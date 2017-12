Comitê Organizador diz que "tudo vai tão bem que dá medo" O Comitê Organizador do Mundial da Alemanha afirmou, nesta quarta-feira, que "tudo vai tão bem" passado a metade da competição "que quase dá medo". "Não ocorreram mais que alguns pequenos incidentes. É claro que em Colônia, devido ao jogo entre Inglaterra e Suécia, uma centena de torcedores foram presos, mas esse é um número razoável para um evento tão grande", afirmou o porta-voz do Comitê Organizador, Gerd Grauss. O porta-voz assegurou que o problema do tamanho das festas realizadas para os torcedores, onde todos se concentram antes de ir para os jogos, não são preocupações do Comitê Organizador, nem da Fifa. "Se trata de uma atividade municipal e são os governos municipais que devem cuidar disso", assegurou o porta-voz. Grauss negou que taxistas foram transladados de Frankfurt para Berlim para solucionar a demanda de transporte na capital alemã, o que tem provocado diversas queixas dos taxistas da cidade.