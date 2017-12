Comitê Organizador suspende ingressos do Equador O Comitê Organizador do Mundial solicitou, nesta quinta-feira, à Federação Equatoriana de Futebol que suspenda a venda de ingressos por irregularidades registradas em sua distribuição na Alemanha. Segundo o porta-voz do comitê, Jens Grittner, a ordem foi dada porque a agência responsável comercializou os bilhetes do jogo entre Equador e os donos da casa, no dia 20, de forma indevida. Os bilhetes estavam sendo distribuídos num armazém na cidade de Gelsenkirchen. Os organizadores germânicos declararam que os compradores não devem temer nada, uma vez que os torcedores que estiverem com entradas válidas irão entrar no estádio sem problemas. No Grupo A do Mundial 2006, a seleção equatoriana fará a sua estréia contra a Polônia, neste sexta-feira, em Gelsenkirchen. A equipe comandada pelo treinador Luis Suárez ainda enfrentará na primeira fase a Costa Rica e a Alemanha, no dias 15 e 20, respectivamente.