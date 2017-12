Comitê vai julgar litígios no futebol A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) criou nesta quarta-feira, em resolução da diretoria e com aprovação do Comitê Executivo da Fifa, uma comissão para julgar litígios entre jogadores, clubes e agentes de atletas, desde que estejam registrados na entidade. O comitê será composto por três advogados especializados em Direito Civil e Desportivo e com mandato igual aos dos poderes da CBF.