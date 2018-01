Como a "máfia argentina" tirou Ronaldo da Inter A revista ?CartaCapital?, edição de 11 de setembro, acaba de chegar às bancas, com uma bombástica reportagem sobre Ronaldo. Produzida pelo jornalista Bob Fernandes, a matéria procura explicar o que houve ?por trás? da transferência do jogador da Inter para o Real Madrid. Segundo Fernandes, Ronaldo foi traído pelo técnico argentino Hector Cúper. A primeira vez teria sido na partida entre a Inter e o Piacenza. No jogo anterior do Campeonato Italiano, diante do Verona, Ronaldo, que se recuperava da operação no joelho direito, havia marcado os dois gols da vitória por 2 a 0. Reclamou após o jogo. ?Eu senti a perna cansar, ficar pesada, não estou sentindo o músculo.? O médico do clube, Franco Combi, respondeu para ele aguardar. Não treinou nos dois dias seguintes. Contra o Piacenza, pediu para jogar apenas um tempo. Combi concordou. Ronaldo sofreu o pênalti que Vieri marcou. No intervalo, o atacante pede para sair. Cúper pediu mais dez minutos. Ronaldo concordou, mas o treinador preferiu trocar Sérgio Conceição aos dez do segundo tempo. Ronaldo tem uma distensão dois minutos depois. Hector não confessou a culpa, o que teria revoltado o jogador brasileiro, que foi se tratar no Rio de Janeiro. ?Não apostaria em Ronaldo? Depois, segundo a reportagem, Cúper teria se encontrado com o técnico da seleção brasileira, Luiz Felipe Scolari, na cidade de Como. O argentino disse que se fosse Felipão ?não apostaria em Ronaldo para a Copa do Mundo?, alegando que a recuperação dele estaria muito atrasada. Cúper teria acertado o ataque da Inter com Vieri e Recoba e teria chegado a pedir a médicos e fisioterapeutas brasileiros que protelassem a liberação de Ronaldo. Depois que Ronaldo foi liberado para atuar na seleção, Cúper o tirou de campo aos 33 do segundo tempo na partida decisiva do Campeonato Italiano, contra a Lazio. O atacante chorou de raiva, percebendo que ele queria responsabilizá-lo diante da torcida pela derrota. Tudo isso teria feito o "Fenômeno" decidir deixar a Inter. E a reportagem insinua que há uma "máfia" argentina no clube de Milão, comandada por Cúper. Além de Zanetti, Guglielminpietro, Vivas e Almeyda, o técnico queria o também argentino Crespo que já estaria até acertado. O treinador contava com a saída de Ronaldo. Em entrevista à revista, o atacante não desmente tais acusações. ?Eu não esperava passar o que passei. Mas no futuro a verdade vai acabar aparecendo?, diz.