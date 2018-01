Como acabar com um campeão mundial Dia 14 de janeiro de 2000. O time do Sport Club Corinthians Paulista, então drigido por Oswaldo de Oliveira, vive seu apogeu. Depois de arrebatar os títulos brasileiros de 1998 e 1999 e o Paulista de 1999, conquista o maior e mais importante título de sua história. Num jogo dramático, derrota o Vasco, no Maracanã, por 4 a 3, na cobrança de penalidades, e leva para o Parque São Jorge o troféu do primeiro Campeonato Mundial de Clubes da Fifa. Era a chave de ouro para fechar um período de vitórias sem precedentes no futebol brasileiro. Leia mais no Estadão