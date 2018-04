Companheiro de equipe apóia o atacante Adriano

O zagueiro colombiano Ivan Córdoba, da Inter de Milão, apoiou publicamente, nesta sexta-feira, o atacante brasileiro Adriano, que segundo ele "poderá encontrar pessoas nas quais confiar". Adriano está atualmente no centro de treinamento do São Paulo para recuperar sua melhor forma. Porém, Córdoba disse que eles combinaram se ligar "e não perder o contato", informou a emissora Sky Sport. O jogador brasileiro está no REFFIS do São Paulo para aprimorar sua forma física e, ao mesmo tempo, buscar ajuda psicológica para superar a depressão que sofre desde a morte de seu pai e sua separação da mãe de seu filho. A diretoria da Inter de Milão deixou claro que espera o retorno do atleta em janeiro do ano que vem para definir seu futuro. Boatos colocam o jogador brasileiro no futebol inglês, mas Adriano deixou claro que prefere continuar na Inter de Milão e mostrar ao técnico Roberto Mancini que pode voltar a ser o "Imperador" da equipe milanesa.