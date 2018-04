Compare os números dos 'Valdivias' de Inter e Palmeiras em 2015

Um pseudônimo e duas figuras: Jorge Valdivia, meia chileno do Palmeiras, terá de aprender a dividir seu nome com o mais novo bom jogador do futebol brasileiro. Wanderson Ferreira de Oliveira, o 'Valdivia do Inter', vem mostrando na temporada que não pode ser considerado 'genérico', pelo menos quando se trata de números e gols.

Valdivia (o brasileiro) chegou ao clube gaúcho em 2013, com apenas 18 anos, após ter sido artilheiro da Copa São Paulo de 2012 pelo Rondonópolis. Desde então, evoluiu progressivamente, passou a ganhar vagas na equipe principal e, no Campeonato Gaúcho deste ano, foi eleito o craque da competição, além de ter faturado o título com direito a gol na final contra o rival Grêmio, de Felipão.

Ele nunca escondeu sua idolatria pelo meia do Palmeiras, que, aliada à semelhança física, resultaram no apelido. O jogador já chegou a dizer que mantém os cabelos longos, como do chileno, para 'assustar' os adversários. A única diferença é que suas madeixas são mais encaracoladas. No ano passado, Valdivia chegou a marcar um belo gol contra o Palmeiras pelo Campeonato Brasileiro dentro do Beira-Rio. De gol em gol, ganhou a torcida do Inter, que não aplaude qualquer jogador.

Curiosamente, o garoto admitiu ter ficado 'triste' por ter piorado a situação do ídolo, que lutava contra o rebaixamento no Palmeiras. Na mesma entrevista, ele se mostrou preocupado e desejou a recuperação do rival, que acabou se salvando da degola no ano de seu centenário, em 2014. Nesta temporada, no entanto, o Valdivia brasileiro se firmou de vez no time titular do Internacional e apresenta números superiores aos do chileno. Vale lembrar que o meia palmeirense só 'estreou' pela equipe alviverde dia 4 de abril, contra o Mogi Mirim, pelo Campeonato Paulista.

Confira os números dos 'Valdivias' nesta temporada, com base no portal especializado Footstats. Percebe-se que o 'original' fica à frente apenas no número de passes certos por jogo, mesmo tendo feito pouquíssimas partidas. O chileno ainda se desgasta para renovar seu contrato que acaba em agosto. O Palmeiras oferece ganhos por produtividade, mas desde que seja titular.

O Inter não revela quanto o garoto de 20 anos recebe mensalmente, mas o clube gaúcho não costuma pagar salários astronômicos. No Palmeiras, Valdivia luta para renovar seu acordo. O clube oferece R$ 120 mil mensais e mais R$ 60 mil por jogo, desde que ele seja titular de Oswaldo de Oliveira. Não faz muito tempo, eles se encontraram na Academia do Palmeiras e puderam conversar um pouco. O jogador do Inter não escondeu seu desejo de atuar com o ídolo.

VALDIVIA DO PALMEIRAS

Jogos: 5

Gols: 0

Assistências: 1

Passes certos: 114

Passes por jogo: 22,8

Idade: 31

VALDIVIA DO INTER

Jogos: 18

Gols: 9

Assistências: 3

Passes certos: 310

Passes por jogo: 17,2