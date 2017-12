Competição agita hipismo no Rio Vítor Alves Teixeira, André Johannpeter e Bernardo Resende Alves são alguns do principais cavaleiros do País que competem nesta sexta-feira na abertura do Circuito ATL, da Sociedade Hípica Brasileira, de olho no Mundial de Jerez de la Frontera, na Espanha. A programação desta sexta-feira, no Rio, começa às 10h30 e a entrada é gratuita. O GP de domingo, uma das provas seletivas para o Mundial, será realizado às 15h30min.