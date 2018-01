Competições são suspensas na Itália Todas as competicões esportivas deste final de semana na Itália, entre elas a 30ª rodada do campeonato de futebol da 1ª divisão, foram suspensas diante da gravidade do estado de saúde do para João Paulo II. O presidente do Comitê Nacional Olímpico Italiano (CONI), Gianni Petrucci, explicou que a decisão é um sinal de respeito e de solidariedade ao pontífice, cujas condições de saúde se agravaram de forma acentuada nas últimas horas. O Campeonato Italiano tinha quatro jogos previstos para este sábado: Fiorentina x Juventus; Lazio x Livorno, Bolonha x Inter de Milão e Milan x Brescia. Ontem, o comitê já havia feito uma recomendação aos atletas para que observassem um minuto de silêncio de "prece e meditação" antes do início de todas as competições esportivas deste fim de semana. Isso ocorreu, por exemplo, no único jogo da Série B disputado na sexta-feira, em que o Césena venceu o Arezzo por 1 a 0. A 32ª rodada Série B que teria a continuação hoje, também foi suspensa. Em nota oficial, o CONI justifica a decisão de suspender as competições apesar de o papa ainda estar vivo, com base nos últimos boletins médicos fornecidos pelo Vaticano que predizem "o inevitável e iminente fim do Santo Padre".