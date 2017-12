Completa, Argentina começa a treinar para a Copa Com todos os jogadores, a seleção da Argentina começou nesta segunda-feira os preparativos para a disputa da Copa do Mundo da Alemanha. O atacante Lionel Messi, do Barcelona, foi o último atleta a chegar. Os jogadores se reuniram no prédio esportivo da Associação de Futebol Argentina (AFA), localizado no sul de Buenos Aires. Eles fizeram a tradicional foto oficial e depois iniciaram os treinamentos junto ao corpo técnico da seleção. Na terça, os atletas vão realizar trabalhos com bola. Já na quarta-feira, os jogadores farão um amistoso contra a equipe sub-20 do River Plate. Os torcedores formaram longas filas para comprar ingressos para esse jogo. "Sonho com o Mundial e espero festejar o título. O Brasil é uma grande equipe, mas a Argentina era a favorita na Copa passada e ficou de fora logo na primeira fase. Podem acontecer muitas coisas", contou Messi. O atacante Carlitos Tevez aproveitou o fim de semana na Argentina e realizou uma maratona por várias cidades do país para se apresentar com o seu grupo de cumbia, Piolavago. A seleção da Argentina viajará na quinta-feira para a Itália, onde disputará um amistoso contra a Angola, no dia 30 de maio. No dia 1.º de junho, o grupo vai embarcar para a Alemanha e se instalará na cidade de Nuremberg. A Argentina está no Grupo C da Copa do Mundo, considerada a chave da morte, ao lado da Costa do Marfim, Holanda e Sérvia & Montenegro.