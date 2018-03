Completo, Fla busca a classificação Uma vitória do Flamengo neste domingo, contra o Goiás, às 16h, no Estádio Castelão, em Fortaleza, no Ceará, pela primeira fase da Copa dos Campeões, garante matematicamente o Rubro-Negro nas semifinais da competição. O time derrotou o Atlético-PR, atual campeão brasileiro, por 1 a 0, e os jogadores recuperaram a alegria. O técnico rubro-negro Lula Pereira mantém a mesma escalação que venceu o Atlético-PR, com exceção do atacante Caio que sofreu uma luxação no ombro e deve ficar ausente da equipe por cerca de um mês. O substituto do jogador será o jovem Andrezinho, que já atuou pelo time profissional do Flamengo. O zagueiro Váldson considera a partida contra o Goiás como decisiva para o Flamengo obter a classificação. O time goiano também estreou com vitória - 2 a 1 sobre o São Caetano, e a partida vale a liderança do grupo. "Será uma partida de seis pontos e muito difícil. Precisamos colocar toda a força que tivermos para garantirmos a vaga", disse Váldson.