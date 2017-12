Completo, Guarani encara Atlético-MG O Guarani deve ter força máxima para o jogo contra o Atlético Mineiro, quinta-feira à noite, no Estádio Brinco de Ouro, em Campinas, pelo Campeonato Brasileiro. A definição do time acontecerá somente após o coletivo programado para esta quarta-feira à tarde, mas já estão confirmadas as voltas dos volantes Emerson e Leandro Guerreiro, além do atacante Rodrigão. Os dois primeiros cumpriram suspensão automática, por três cartões amarelos, no empate sem gols contra o Paraná, em Curitiba, na última rodada. Roberto e Reinaldo irão para a reserva. Rodrigão foi vetado em cima da hora, por causa de uma contratura muscular na coxa direita, sendo substituído por Ricardo Lobo, outra promessa do clube. Rodrigão participou normalmente do jogo-treino desta terça-feira diante do Primavera, clube que disputa o Campeonato Paulista da Série B1, quarta divisão. O Guarani venceu, por 3 a 0, com gols de Renaldo, Netinho e Paulão. Além de não marcar em treino, Rodrigão também amarga um jejum de 13 rodadas. ?É claro que isso fica martelando na minha cabeça, mas uma hora a bola vai entrar", disse, esperançoso, o artilheiro do time, com oito gols. O meio-de-campo Simão que participou dos Jogos Pan-Americanos, na condição de reserva, voltará aos treinamentos somente nesta quarta-feira pela manhã. Ele até pode ser uma das opções para o banco de reservas.