Completo, Ituano espera por Goiás Livre do rebaixamento à Série A2 do Campeonato Paulista, o Ituano concentra suas atenções agora para a Copa do Brasil. Depois de eliminar o Coritiba na primeira fase, o time do técnico Ruy Scarpino enfrenta o Goiás na próxima quinta-feira, às 20h30, no estádio Novelli Jr. Para esta partida o treinador deverá contar com todos os titulares, uma vez que não tem problemas de suspensão. Na verdade, ele não conta há algum tempo com o atacante Jean Carlo, com lesão muscular, e nem com o volante Pierre. "Vamos enfrentar o Goiás com o que temos de melhor. Sabemos que uma derrota de 2 a 0 nos elimina sem o jogo de volta, por isso temos que partir para cima para conseguirmos um bom resultado, como fizemos diante do Coritiba", explicou o treinador. Contra os paranaenses, na primeira fase, o Ituano venceu a primeira partida em casa por 2 a 0. No jogo de volta, em Curitiba, perdeu por 1 a 0 e ficou com a vaga no saldo de gols.