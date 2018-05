'Complicamos muito a nossa classificação', diz Edgardo Bauza

A surpreendente derrota na estreia da fase de grupos para o The Strongest, nesta quarta-feira, deixou o técnico do São Paulo preocupado com a classificação do time às oitavas de final. O argentino Edgardo Bauza lamentou após o jogo que perder de 1 a 0 para a equipe boliviana no Pacaembu representa um grande prejuízo, principalmente por se tratar de um grupo equilibrado.

"Na Libertadores qualquer erro pode custar a vaga. O resultado complica muito a classificação. Estamos muito tristes com o que passou", disse Bauza. Apesar de criar mais chances de gol, o São Paulo levou um gol no segundo tempo e não conseguiu mais reagir. A derrota em casa vai obrigar agora o clube a buscar a reação nas duas rodadas seguintes como visitante, contra River Plate e Trujillanos, da Venezuela.

Na véspera da partida contra o The Strongest o técnico do São Paulo afirmou que para se classificar era fundamental ganhar os três jogos em casa. A oportunidade desperdiçada nesta quarta fez o time deixar o campo sob vaias e pressionado para buscar a reação."Vamos ter que somar pontos para se classificar. Sabemos que agora recomeça. Não sei quantos pontos vamos precisar. Vamos jogar contra o River para tentar um bom resultado", afirmou.

O encontro com o atual campeão da Libertadores será no dia 10 de março, em Buenos Aires. Depois, a equipe do Morumbi enfrentar o Trujillanos, em Valera, na Venezuela, e depois recebe esses dois adversários no Morumbi. O último jogo da fase de grupos será contra o The Strongest, no dia 21 de abril. A partida será na altitude de La Paz, a 3,6 mil metros acima do nível do mar.

Bauza evitou projetar possíveis mudanças no time para os compromissos seguintes. "Não sei como vai estar o time naquele momento. Vamos ver conforme jogamos cada partida. A ideia é planejar jogo a jogo", disse o argentino, que agora acumula duas derrotas seguidas no cargo. No domingo o São Paulo perdeu por 2 a 0 para o Corinthians, no Itaquerão, pelo Campeonato Paulista.