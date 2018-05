Complicar a Argentina não é motivação extra, diz Tite

1. A chance de complicar a classificação da Argentina é uma motivação extra?

Não, não é uma motivação, isso é muito pequeno. Temos de ganhar porque temos de ter ambição, ser melhores, queremos classificar. A gente tem que pensar no espetáculo, em fazer um grande jogo e vencer, mas não que isso sugere o mau do outro. Isso é humanamente muito pequeno.

2. Você acredita que a Argentina irá jogar pensando no empate?

Nos grandes clássicos não se busca o resultado de um ponto, se busca jogar. E o nível de Argentina, o nível de Brasil, sempre vai ser assim. Esses grandes clássicos equilibram muito as duas equipes, independentemente do ponto em que as equipes estão.

3. Você tem medo do Messi?

Tenho respeito. Quando você vai para uma competição de alto nível, você precisa saber as suas forças e a do adversário, o que você tem de mais frágil e aquilo que o adversário tem de mais frágil. Seria burro se eu não reconhecesse o talento do Messi. Não se para Messi. Se diminuem as ações. O que eu vou fazer para pará-lo? Não vou dizer.