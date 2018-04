Comportamento da torcida faz Croácia levar multa da Fifa A Fifa anunciou nesta quarta-feira uma punição para a Federação Croata de Futebol. A entidade foi multada em 50 mil francos suíços (cerca de US$ 51 mil) por causa do comportamento de seus torcedores no jogo contra a Sérvia, no dia 22 de março, em Zagreb, pelas Eliminatórias da Copa de 2014, quando cânticos racistas e xenófobos foram proferidos no estádio.