Comprometimento de Pato causa dúvida entre diretoria e técnico

Alexandre Pato ainda nem sequer entrou em campo em seu retorno ao Corinthians, mas já causa polêmica. A expectativa é para a postura que o jogador demonstrará durante as partidas e nos treinamentos. Até o momento, o comprometimento é grande, mas há quem acredite que será por pouco tempo.

O técnico Cristóvão Borges está empolgado com a possibilidade de ter ganho um reforço de peso para o criticado ataque corintiano. Por isso, tem dado atenção especial ao jogador, que deve iniciar a partida contra o Figueirense, no banco de reservas, e entrar no decorrer do jogo deste sábado.

Já a diretoria não demonstra a mesma confiança. Como Pato tem contrato só até dezembro e nunca manifestou o desejo de permanecer, os dirigentes acreditam que ele não vai demonstrar a garra que e a vontade que os demais atletas estão demonstrando na briga pela liderança do campeonato.

Mais do que isso, o temor de parte da diretoria é que Pato acabe criando desavenças no elenco, já que ele está longe de ser unanimidade. Alguns jogadores, como o goleiro Cássio, já deu declarações demonstrando não estarem satisfeitos. A reestreia de Pato será justamente diante da torcida do Corinthians, que tanto o criticou em sua primeira passagem.