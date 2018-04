Conca comanda primeira vitória do Fluminense no Campeonato Carioca

RIO - Com grande atuação de Conca, o Fluminense conseguiu a primeira vitória no Campeonato Carioca, neste domingo, contra o Nova Iguaçu, no estádio Raulino de Oliveira, em Volta Redonda (RJ). O time do treinador Renato Gaúcho venceu por 3 a 1 e demonstrou evolução física e técnica em relação aos dois últimos jogos.

O Fluminense começou o jogo se movimentando mais e com o controle da posse de bola. Aos 7 minutos, Conca colocou a bola na área e Elivélton, desmarcado, cabeceou firme para uma grande defesa do goleiro Jefferson. Logo em seguida, Jean recebeu a bola livre, próximo à meia-lua, chutou rasteiro no canto e abriu o placar.

Depois da agitação do gol, o Fluminense passou a jogar um pouco mais recuado, investindo em contra-ataques. Aos 27 minutos, Conca lançou a bola para Rafael Sóbis, que estava sozinho na área. O atacante deu um bom chute de esquerda, que estufou a rede pelo lado de fora. Logo depois, novamente Conca lançou, entre os zagueiro do Nova Iguaçu, para Fred, que ficou cara a cara com o goleiro Jefferson, mas chutou fraco, facilitando a defesa.

A segunda etapa começou devagar, com os dois times se estudando e sem arriscar. Porém, após uma falta para o Nova Iguaçu, a bola sobrou para Zambi na ponta esquerda. O atacante teve dificuldade para dominar, mas deu um chutaço no ângulo, sem chances para Cavalieri, igualando o placar em Volta Redonda.

Buscando voltar a liderar o placar, o Fluminense passou a pressionar e foi recompensado. Em boa troca de passes, Jean encontrou Conca livre na área e o meia chutou firme no ângulo. Aos 30, o argentino avançou e tocou para Wagner, que chutou forte no ângulo direito do goleiro Jefferson, marcando um golaço.

Com a vitória, o Fluminense chegou a quatro pontos e ocupa a oitava colocação no campeonato. A próxima partida será contra o Resende, na quarta-feira, às 22 horas, no Maracanã.

FICHA TÉCNICA:

NOVA IGUAÇU 1 X 3 FLUMINENSE

NOVA IGUAÇU - Jefferson, Peter, Rhayne, Jorge Fellipe e Amarildo; Rodrigo Cesar (Uallace), Paulo Henrique, Dieguinho (Tiago Correa) e Geovani (Erick Foca); Zambi e Sérgio Junior. Técnico - Edson Souza.

FLUMINENSE - Diego Cavalieri, Bruno, Gum, Elivélton e Carlinhos; Valencia, Diguinho (Chiquinho), Jean e Conca; Sobis (Michael) e Fred (Wagner). Técnico - Renato Gaúcho.

GOLS - Jean, aos 11 minutos do primeiro tempo; Zambi, aos 18, Conca, aos 26, e Wagner, aos 30 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO - Alexandre Vargas Tavares de Jesus.

CARTÃO AMARELO - Rodrigo César, Valencia e Rafael Sóbis.

PÚBLICO - 2.132 (total).

RENDA - R$ 32.885,00.

LOCAL - Estádio Raulino de Oliveira, Volta Redonda (RJ).