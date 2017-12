Conca desembarca no Rio com festa da torcida do Flamengo

Novo reforço do Flamengo, o argentino Darío Conca desembarcou nesta segunda-feira, no Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro (Galeão). O jogador foi recebido com festa por cerca de 200 rubro-negros que o esperavam enquanto entoavam cantos tradicionais.

O meia de 33 anos passou rapidamente pelo saguão do aeroporto com a camisa do sócio-torcedor, e se mostrou bastante tímido. Sem falar com os jornalistas, acenou para os torcedores que faziam uma enorme festa.

Se recuperando de uma cirurgia no joelho, a expectativa é de que ele esteja com condições de jogo em maio. Nesta quarta-feira, porém, ele se junta ao restante do elenco, no Ninho do Urubu.

Emprestado por uma temporada pelo Shanghai SIPG, da China, estima-se que Conca recebe cerca de R$ 2 milhões por mês. O Flamengo, entretanto, será responsável por parte dos vencimentos, e deve pagar sua fatia apenas quando o atleta voltar a jogar.