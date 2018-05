Conca diz que está feliz e espera continuar no Fluminense

Um dos principais nomes na arrancada do Fluminense no Campeonato Brasileiro, o argentino Conca afirmou que deseja continuar nas Laranjeiras. Com mais dois anos de contrato, ele espera por um time forte em 2010 para evitar os sustos deste ano.

"Ainda tenho contrato aqui e quero ajudar para o Fluminense melhorar", afirmou o jogador. "Tivemos um momento de muita união para escapar da queda e agora temos de fazer as coisas para brigarmos por títulos."

Conca espera a permanência de Cuca. "O grupo está com ele. O trabalho que o Cuca desenvolveu ao longo do Brasileirão foi muito bom. Se a diretoria acertar sua permanência, com certeza os jogadores ficarão felizes."

O Fluminense agora dará férias para Conca e os demais jogadores do elenco. O clube só voltará aos trabalhos no começo do próximo ano - terá a disputa do Campeonato Carioca e da Copa do Brasil no primeiro semestre.