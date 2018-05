Conca e Gum são poupados no treino e preocupam Cuca Recuperado da decepção na final da Copa Sul-Americana, o técnico Cuca ganhou pelo menos três preocupações para o jogo que vai definir o futuro do Fluminense na Série A do Campeonato Brasileiro, no domingo. Conca, Gum e Dalton estão gripados e ficaram de fora do treino desta sexta-feira.