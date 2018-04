Conca ignora cobranças e quer ser campeão carioca Ele foi o grande nome do Campeonato Brasileiro do ano passado. Mas Darío Conca é avesso às badalações. A timidez e uma cirurgia no joelho fizeram com que ficasse meio "escondido" no Fluminense neste início de temporada. Ainda buscando a melhor forma física, Conca não voltou a exibir o futebol que lhe rendeu o título de melhor jogador do último Brasileiro. Nesta quinta-feira, ele falou pela primeira vez desde a conquista do título nacional.