Conca pede vitória sobre Cruzeiro para acabar ano bem

O Fluminense não conseguiu a sonhada vaga na Libertadores de 2015. Assim, vai apenas cumprir tabela na última rodada do Brasileirão, no domingo, quando enfrenta o campeão Cruzeiro, no Mineirão, em Belo Horizonte. Apesar disso, o meia argentino Conca pede uma vitória na despedida da temporada, para que o time carioca possa terminar o ano bem.

"Esperamos acabar 2014 melhor, com uma vitória contra o Cruzeiro, que seria importante para acabar bem o ano. Em 2015, acho que todo mundo pode melhorar. Tivemos altos e baixos na competição, todos nós queríamos a Libertadores, mas infelizmente não aconteceu", disse Conca, um dos líderes do elenco do Fluminense.

Mesmo com a vitória por 5 a 2 sobre o Corinthians, no último domingo, no Maracanã, o Fluminense ficou sem chances de conseguir a classificação para a Libertadores. Está agora em quinto lugar com 61 pontos, cinco atrás do próprio Corinthians, que ocupa a quarta posição e ficou com a última vaga na competição continental.

Apesar do último compromisso no ano, Conca também já projeta a próxima temporada. "Esperamos melhorar em 2015. Jogadores, comissão, diretoria, todo mundo, para o bem do clube. Sabemos que temos um grupo forte, mas que precisa melhorar para brigar lá em cima, que é o que todos queremos", afirmou o meia argentino.