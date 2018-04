Conca se destaca e Flu vence primeiro jogo-treino

RIO - O Fluminense de Renato Gaúcho venceu o seu primeiro teste em 2014. Nesta quarta-feira, em Mangaratiba, onde realiza pré-temporada, a equipe tricolor aproveitou-se da fragilidade do time local, o Grêmio Mangaratibense, que joga a segunda divisão carioca, e venceu por 3 a 0, em atividade marcada por boa atuação do argentino Dario Conca.

Mesmo ainda suspenso por doping, o atacante Michael foi titular e marcou o primeiro gol do treino. Fred, assim como Diguinho, Carlinhos, Bruno, Valencia, foi poupado da atividade e não deverá ser usado na estreia do Campeonato Carioca, sábado, contra o Madureira.

Já pensando na montagem do time que começa a competição, Renato montou o time nesta quarta com Diego Cavalieri; Wellington Silva, Gum, Leandro Euzébio e Ronan; Willian, Jean, Wagner e Conca; Rafael Sóbis e Michael. O argentino iniciou a jogada que terminou com passe de Wagner e gol de Michael e deu o cruzamento para Gum fazer o segundo.

No segundo tempo do jogo-treino, Renato Gaúcho mudou toda a equipe e só manteve Diego Cavalieri, que seguiu em campo com Igor Julião, Wellington Carvalho, Elivelton e Eduardo; Rafinha, Chiquinho, Higor e Robert; Marcos Junior e Biro Biro. Este último foi quem marcou o terceiro gol do jogo.