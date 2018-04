Concacaf confirma afastamento do seu presidente após prisão

A Concacaf anunciou nesta quinta-feira o afastamento do presidente Jeffrey Webb e de Eduardo Li, o líder da federação costarriquenha, além de dar uma licença ao secretário-geral Enrique Sanz na sequência da investigação sobre corrupção no futebol, realizada pelo Departamento de Justiça dos Estados Unidos.

Webb e Li foram detidos na última quarta-feira em Zurique como parte da investigação do escândalo de corrupção envolvendo membros da Fifa. Sanz não tem seu nome mencionado na investigação, mas sua descrição corresponde à de um "co-conspirador" envolvido em subornos na época em que era vice-presidente da empresa de marketing esportivo Traffic USA. Li era o candidato da Concacaf para integrar o Comitê Executivo da Fifa.

O hondurenho Alfredo Hawit assumiu a presidência do organismo gestor do futebol na América Central, do Norte e no Caribe, e o norte-americano Ted Howard substitui Sanz nas funções administrativas, informou a Concacaf em um comunicado.

Além disso, o comitê executivo anunciou a criação de uma comissão especial composta pelos dirigentes das federações do México, dos Estados Unidos e do Canadá, Justino Compean, Sunil Gulati e Victor Montagliani, respectivamente para "avaliar e apoiar todas as operações de negócios da confederação seguindo as acusações contra certos membros da Fifa e da Concacaf".

"Estamos muito decepcionados com as acusações das autoridades e, de novo, a Concacaf foi vítima de uma fraude", disse Hawit, o presidente da federação hondurenha. "Nós tomamos as medidas apropriadas para continuar com nossas operações e cumprir nossos compromissos com nossos constituintes, incluindo os nossos torcedores, membros, assim como os parceiros comerciais e de TV", completou, dizendo que a entidade coopera com as investigações das autoridades.