Concacaf lutará para México realizar Copa do Mundo de 2018 O presidente da Confederação de Futebol das Américas do Norte e Central e do Caribe (Concacaf), Jack Warner, afirmou que tentará levar a Copa do Mundo de 2018 para o México. Os mexicanos já foram sede dos Mundiais de 1970 e 1986. A última vez que um país da região foi sede de uma Copa do Mundo foi em 1994, nos Estados Unidos. "Muitas pessoas pensam que o Mundial de 2018 não deve ser disputado nesta confederação. A Concacaf lutará para que seja nesta zona e farei o possível para que o México seja a sede", disse Warner. A próxima Copa do Mundo, em 2010, será na África do Sul. Para 2014, o Brasil é candidato único. O Comitê Executivo da Fifa deve confirmar no próximo mês de novembro os brasileiros como sede do Mundial. "Se não conseguirmos, a Concacaf vai ficar 24 anos sem ter um Mundial, por isso quero repetir que vamos lutar até o final", acrescentou Warner, que esteve no México pata assistir à final da Copa da Concacaf, que teve o Pachuca como vencedor. Justino Compeán, presidente da Federação Mexicana, afirmou que é necessário construir novos estádios para realizar o Mundial, já que nesse aspecto os Estados Unidos levam vantagem em relação aos mexicanos. "O México é um anfitrião muito bom e considero que fazendo um grande esforço nós podemos competir pela sede", afirmou.