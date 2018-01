Conceição obtém dupla cidadania O meio-campista brasileiro Flávio Conceição, do Real Madri, jurou à constituição espanhola, nesta segunda-feira, em La Coruña, obtendo assim a dupla cidadania. "Ser cidadão espanhol é muito importante para mim?, afirmou Conceição, de 26 anos, que a partir de agora poderá atuar como jogador comunitário em sua nova equipe. Flávio Conceição esperou dois anos para obter a dupla nacionalidade. Ele chegou a Espanha em dezembro de 1996, quando foi contratado pelo Deportivo La Coruña junto ao Palmeiras. No início desta temporada, foi vendido ao Real Madri por US$ 23 milhões, mas ainda não pode estrear, já que vem se recuperando de uma cirurgia no púbis a que foi submetido em janeiro. O jogador espera voltar a treinar com seus novos companheiros dentro de 10 dias.