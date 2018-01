Concentração é "mal-assombrada" O hotel Lerbache é bonito, afastado de qualquer agitação e foi construído em forma de castelo. O isolamento, o verde diversificado e bem cuidado convidam ao relaxamento e à reflexão. Mas esse ambiente de reclusão também estimula a imaginação de gozadores. Marcos manteve a fama de gaiato e, mal passou uma noite na concentração que os alemães escolheram para o Brasil, para espalhar que o local é mal-assombrado. O goleiro do Palmeiras ainda pediu o aval de Luis Rosan para tornar sua história mais consistente. O fisioterapeuta da seleção entrou na brincadeira, informou que o castelinho foi erguido em 1900 e que, de fato, houve registro de almas penadas vagando madrugada adentro. Só não disse se elas arrastavam correntes, como convém a fantasmas legítimos - embora estes, reza a tradição, tenham preferência por castelos ingleses e escoceses. "Falaram que tinha assombração, mas eu não vi nada", comentou Léo, também aceitando a fantasia. "Só sei que aqui é muito bom para a gente se concentrar no espírito da competição", emendou. Bem mais crédulo, Cicinho admitiu que ficou com "um pouquinho de medo" e que tratou de se distrair vendo televisão. "O problema é que a tevê daqui só fala alemão", observou o lateral do São Paulo, que já tem a estratégia para espantar qualquer vulto branco que se atrever a interromper seu sono. "Eu vou rezar e ler a Bíblia", avisou. Para ficar em paz.