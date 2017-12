Concentração máxima no São Caetano Na reta final da temporada, o técnico Cuca resolveu mudar a rotina de treinamentos do São Caetano, que fará um jogo de "vida ou morte" com o Coritiba, domingo, no Estádio Anacleto Campanella, valendo sua permanência no Campeonato Brasileiro da Série A . No início da noite, a comissão técnica antecipou o período de concentração, que incluiu 24 jogadores. "Temos que ficar focados em nosso objetivo principal que é evitar o rebaixamento", explica Cuca, que comandou treinos físicos pela manhã e deixou o elenco à vontade à tarde num animado recreativo. Nesta sexta-feira cedo, os treinos serão trocados por uma visita à APAE da cidade, fazendo parte da "preparação emocional". Mais do que entregar cerca de 200 brinquedos à entidade, os jogadores vivenciarão a dura realidade de crianças com deficiências físicas. A boa notícia do dia é que a torcida parece ter compreendido o apelo do técnico para empurrar o time no jogo e já trocou mais de cinco mil ingressos numa promoção de uma multinacional de alimentos. A expectativa é de que cerca de 10 mil pessoas, um número incomum, estejam no estádio para empurrar o time que soma 48 pontos, ocupa a 17.ª posição, e precisa de mais dois pontos para se livrar da Série B. O objetivo é liquidar a questão já neste jogo, evitando protelar a definição para a última rodada, diante do Cruzeiro, no Mineirão. Com relação ao time, só deve sofrer uma alteração em relação ao que empatou com o Atlético-PR, em 2 a 2. O volante Júlio César, suspenso com três cartões amarelos, deve ser substituído por Pingo. O time pode ser confirmado após o coletivo previsto para esta sexta-feira à tarde.