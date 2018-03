Concepción quer deixar uma boa imagem O Universidad Concepción não tem mais chances de classificação para a segunda fase da Copa Libertadores da América - é o quarto colocado do grupo 3, com um ponto em quatro jogos, após três derrotas e um empate -, mas promete fazer uma boa exibição diante do Cruzeiro, nesta quarta-feira, em Belo Horizonte. Apesar da má campanha no torneio continental, os chilenos lideram isoladamente o Torneio Apertura local, com 17 pontos, e chegaram à capital mineira demonstrando disposição. "O calendário tem sido exigente conosco, mas ainda não afetou muito nosso rendimento", disse o meia Ribera. Desde o início da temporada, o Concepción jogou quatro amistosos e 11 partidas pelo Campeonato Chileno, além dos quatro compromissos na Libertadores. "Sabemos que não temos mais chances de classificação, mas queremos pelo menos, mudar nossa imagem na Libertadores", disse o goleiro Nicolás Peric.