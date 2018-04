Concessão do Engenhão ao Botafogo fica paralisada

RIO - A prefeitura do Rio suspendeu temporariamente o contrato de concessão do Engenhão ao Botafogo. O estádio foi interditado em 26 de março por um problema estrutural na cobertura e não há previsão para reabertura - nem sequer há uma solução anunciada até agora. Segundo o clube, a suspensão temporária é para que não conte no tempo da concessão o período em que o local ficará fechado.

"Houve a suspensão, já que não podemos usar e não podemos ter receita. O principal para nós é a possibilidade de acrescentar ao contrato inicial o tempo em que o estádio ficará fechado", disse o diretor executivo do clube, Sergio Landau. O Botafogo vai conversar com a prefeitura sobre um auxílio financeiro na manutenção do Engenhão, que custava entre R$ 400 mil e 500 mil antes do fechamento. "Temos a autorização para continuar a usar o estádio para os treinos", disse o dirigente.

Nesta sexta-feira, o zagueiro Bolívar afirmou que o Botafogo tem de ser colocado entre os favoritos à conquista do título do Campeonato Brasileiro, que começa no próximo fim de semana. "Pelo semestre que fizemos, entramos como favoritos. Enfrentamos adversários fortes. Estamos juntos com cinco ou seis na briga pelo título", disse o defensor. "O Brasileiro é longo, não podemos contar só com 11 jogadores. E nós temos um elenco, já foi provado isso."