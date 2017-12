Conclusão de Gouvêa: com esse time não dá O elenco do São Paulo é bem mais fraco do que parece e precisa de vários reforços para 2004, caso o clube aspire algum sucesso no futebol. A conclusão foi tirada pela própria cúpula são-paulina após a desastrosa atuação do time diante do River Plate, na noite de quarta-feira, em Buenos Aires. A derrota por 3 a 1 nem foi tanto o motivo da preocupação, mas sim a forma como os jogadores se comportaram. O presidente Marcelo Portugal Gouvêa tomou bastante cuidado para não tropeçar nas palavras e evitou críticas diretas aos jogadores. Não conseguiu, no entanto, esconder o aborrecimento e a decepção com a equipe e voltou a falar em reformulação. Só que de modo diferente. Até a última semana, dizia que contrataria reforços para a Libertadores. Agora, garante que, mesmo que ocorra um desastre e o time não consiga vaga na competição continental, fará várias mudanças no grupo. "Não é um time decepcionante, mas para tentar a Libertadores ou obter um desempenho melhor, precisa de reforços, isso é inqüestionável", declarou o dirigente. "Se nos classificarmos para a Libertadores, vamos trazer jogadores experientes. Mas, se não nos classificarmos, também vamos trazer reforços." Alguns dos contratados nesta temporada decepcionaram e dificilmente permanecerão no Morumbi. É o caso do lateral-esquerdo Fabiano, cujo contrato termina no fim do ano. Os volantes Adriano e Carlos Alberto estão ameaçadíssimos, assim como o atacante Rico e o zagueiro Júlio Santos. Os únicos aprovados de maneira indiscutível na equipe são Rogério Ceni e Luís Fabiano. Uma pergunta circula no Morumbi entre conselheiros e gente da própria comissão técnica. Como o time, tão limitado, consegue estar quase classificado para a Libertadores? Nesta quinta-feira, um funcionário comentou que "os são-paulinos têm de levantar as mãos para o céu e agradecer". Que o diga o jornalista e autor de novelas Benedito Ruy Barbosa, conselheiro vitalício do São Paulo há 35 anos. O escritor viajou com a delegação para Buenos Aires e teve de engolir a derrota para o River. Há quatro décadas não acompanhava seu time de coração fora do Morumbi. ?O time jogou muito mal mesmo, precisamos de reforços." Esquema covarde? - Irritado com o desempenho do São Paulo na Argentina e com a forma defensiva como atuou, Luís Fabiano declarou que faltou coragem à equipe e reclamou de ter jogado isolado na frente. O técnico Roberto Rojas não polemizou e concordou em parte com o artilheiro, porém defendeu-se, justificando que não tem tantas opções nas mãos. Mas deixou seu recado. "O Luís tem de jogar mais."