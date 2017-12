Concurso de salto em Santo Amaro O Clube Hípico de Santo Amaro sedia neste domingo, a partir das 9 horas, em sua pista de areia, concurso de salto do cavalo Anglo Árabe. A prova conta com a participação de 150 conjuntos, entre eles competirão cavaleiros de destaque nacional, como Ricardo Monteiro da Luz e Bruno de Lucca, além da amazona Carolina Barros Tardelli. O concurso será realizado para prestigiar o evento nacional da Associação Nacional dos Criadores de Cavalo Anglo Árabe. Todas as provas terão premiação em dinheiro. O evento tem entrada franca.