Condição de zebra agrada São Caetano Se o clima é tenso no Palmeiras, o São Caetano vive situação totalmente inversa. Após a vitória por 1 a 0, no primeiro jogo das oitavas de final da Libertadores, o time do ABC está " rindo à toa". O resultado deu mais confiança à equipe que acredita ter condições de derrotar mais uma vez o adversário, mesmo jogando contra a torcida, já que a próxima partida será no Parque antártica. A alegria é tanta, que nem a fama de zebra chega a incomodar o técnico Jair Picerni, pelo contrário. Picerni acha que essa convicção da mídia e da parte do público , acaba até estimulando a equipe. " Os jogadores entram em campo dispostos a mostrar o contrário e por isso acabam rendendo mais", justifica. Apesar do otimismo, Jair Picerni mantém a cautela: "Ainda não estamos classificados, para isso teremos que jogar muita bola. Nossa garra é grande, mas não podemos perder a humildade e nem tirar os pés do chão". O discurso, porém, não impede que o treinador espere a vitória no domingo, e não apenas um empate, que já favoreceria o time. " Essa história de administrar resultado, segurando o jogo, é para clubes mais experientes. O São Caetano ainda é jovem e está aprendendo, por isso vamos sempre buscar o gol", explica. Hoje o Azulão treinou no Clube Águias de Nova Jerti, para poupar o gramado do Estádio Anacleto Campanella. O lateral César , ainda se recuperando de uma contusão no tornozelo, foi poupado pelo técnico, mas está confirmado para o próximo Jogo. Já o meia Esquerdinha,com problemas no joelho, continua sendo dúvida no novo confronto. ADÃOZINHO - Adãozinho foi o aniversariante do dia, e por causa disso treinou deconfiado. " O pessoal tem o hábito de comemorar jogando ovo e farinha na gente e tenho que ficar esperto para evitar surpresas", explicou. Sua estratégia foi ajudada pelo mau tempo. O frio e a garoa fizeram com que os jogadores tivessem pressa em deixar o campo, poupando o colega das brincadeiras.