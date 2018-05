Confederação Asiática cobra votos em xeque na eleição da Fifa Com 46 países filiados à Fifa, a Ásia quer assumir o comando da entidade máxima do futebol. Para que isso seja possível, a Confederação Asiática de Futebol (AFC, na sigla em inglês) conta com os votos maciços de seus associados no xeque bareinita Salman bin Ibrahim Al Khalifa, atual presidente da AFC, na eleição da próxima sexta-feira.