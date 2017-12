Confederações: Brasil x Grécia na estréia A Seleção Brasileira vai ter a Grécia, o Japão, do brasileiro Zico, e o México como adversários do Grupo B da Copa das Confederações que acontece de 15 a 29 de junho de 2005, em cinco cidades da Alemanha. No Grupo A, a Alemanha vai encarar a Austrália, Argentina e a Tunísia. O sorteio foi realizado nesta segunda-feira em Frankfurt, um dia depois de Alemanha, país-sede, e o Brasil, atual campeão mundial, serem anunciados como cabeças-de-chave do torneio. O Brasil estréia contra a Grécia, campeã da Eurocopa, no dia 16 de junho, em Leipzig, no renovado estádio para a Copa do Mundo de 2006. México, campeão da Copa Ouro, e Japão, campeão da Ásia, jogam no mesmo dia, em Hannover. Os alemães jogam contra a Austrália, campeã da Oceania, no dia 15 de junho, em Frankfurt, enquanto a Argentina, vice-campeã da Copa América, pega a Tunísia, no mesmo dia.