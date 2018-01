Confederações recebe aval da Fifa A Fifa se dá por satisfeita com a primeira supervisão realizada nos estádios que vão abrigar a Copa das Confederações na Alemanha, entre os dias 15 e 29 de junho. O presidente da comissão organizadora do torneio, Chuck Blazer, se disse nesta sexta-feira ?surpreso? com o ?profissionalismo? da federação alemã. ?A Alemanha é o país futebolístico número 1. Isso nós comprovamos nesses dias?, disse. Blazer inspecionou os estádios de Colônia, Frankfurt, Nuremberg, Leipzig e Hannover. ?Tem se trabalhado de uma maneira muito profissional. Ficamos surpresos pela forma com que foram cumpridas nossas exigências?, garantiu. Segundo o diretor da Federação Alemã de Futebol, Helmut Sandrock, cerca de 600 mil ingressos já foram vendidos, metade da carga colocada à venda. Considerada uma ?balão de ensaio? para o Mundial 2006, a Copa das Confederações vai ter a participação de oito seleções, divididas em dois grupos. No Grupo A estão Alemanha, Argentina, Tunísia e Austrália. O Brasil está no Grupo B, ao lado de México, Grécia e Japão. O campeão leva um prêmio de US$ 3 milhões.